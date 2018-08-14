Ночью на ул. Ерошевского в Самаре горел автомобиль

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В ночь на вторник, 14 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ерошевского, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.