Ночью на ул. Ерошевского в Самаре горел автомобиль
14 августа 2018 10:14
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В ночь на вторник, 14 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ерошевского, произошел пожар.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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