Несколько большегрузов улетели в кювет во время снегопада на М-5 под Сызранью
16 марта 2018 13:28
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Водители сообщают о нескольких фурах, которые утром 16 марта оказались в кювете на автодороге М-5.
Один из большегрузов вылетел с трассы в районе поворота на Октябрьск. Водитель тягача «Вольво» с номерами Самарской области, который ехал в сторону Самары, говорит, что во время движения его грузовик внезапно занесло на скользкой дороге. Причиной тому может также быть сильный боковой ветер.
Еще одна фура оказалась в кювете на участке автодороги между Октябрьском и Мироново. Большегруз «Деловые линии» с московскими номерами сейчас пытаются вытащить на дорогу другие дальнобойщики с помощью троса.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», средняя скорость движения на федеральной автодороге в районе Сызрани, из-за сложных метеоусловий не превышает 65-70 километров в час. Как сообщают очевидцы, трассу посыпает песком спецтехника, сообщает КТВ-Луч.
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