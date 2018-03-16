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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Несколько большегрузов улетели в кювет во время снегопада на М-5 под Сызранью

16 марта 2018 13:28
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Несколько большегрузов улетели в кювет во время снегопада на М-5 под Сызранью
Трассу посыпает песком спецтехника.

Водители сообщают о нескольких фурах, которые утром 16 марта оказались в кювете на автодороге М-5.

Один из большегрузов вылетел с трассы в районе поворота на Октябрьск. Водитель тягача «Вольво» с номерами Самарской области, который ехал в сторону Самары, говорит, что во время движения его грузовик внезапно занесло на скользкой дороге. Причиной тому может также быть сильный боковой ветер.

Еще одна фура оказалась в кювете на участке автодороги между Октябрьском и Мироново. Большегруз «Деловые линии» с московскими номерами сейчас пытаются вытащить на дорогу другие дальнобойщики с помощью троса.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», средняя скорость движения на федеральной автодороге в районе Сызрани, из-за сложных метеоусловий не превышает 65-70 километров в час. Как сообщают очевидцы, трассу посыпает песком спецтехника, сообщает КТВ-Луч.
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Комментарии



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