Неизвестные сообщили о возможном минировании драмтеатра «Колесо» в Тольятти
9 марта 2019 10:48
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В пятницу, 8 марта, в Тольятти эвакуировали людей из драматического театра «Колесо». Об этом 63.RU сообщили очевидцы.
— Нам не дали досмотреть спектакль, ничего не объяснили, — рассказали местные жители.
Неизвестные сообщили о возможном минировании здания. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, полицейские и экстренные ведомства Автограда.
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