Названа причина пожара в «Зимней вишне», где погибли 60 человек
24 августа 2018 09:44
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Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул из-за светодиодного светильника. Об этом в пятницу, 24 августа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.
Было исследовано несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей и трансформаторов. Предметы сильно пострадали при пожаре, что значительно осложнило выявление источника повреждений проводов — электродуга или возгорание.
Утверждается, что в светильник на последнем, четвертом этаже здания попала талая вода с крыши. Приборы должен был отключить защитный автомат, однако он был либо неисправен, либо и вовсе не установлен.
«Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом», — отметили специалисты.
Кроме того, сечение большинства проводов занижено, что эксперты списали на брак.
Исходя из полученных результатов, специалисты говорят о коротком замыкании в электропроводке, спровоцированное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией.
Определить точное место очага пока не удается, однако косвенные признаки указывают, что пожар возник в электропроводке, питающей светодиодные плафоны над детским «сухим» бассейном.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети. Пострадали еще около 80 человек.
Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находился кинотеатр и детские игровые аттракционы. В момент задымления системы оповещения и пожаротушения не сработали.
21 августа завершился снос здания «Зимней вишни», а также прилегающих строений. На месте торгового центра будет разбит памятный сквер, проект которого еще утверждается, пишут "Известия".
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