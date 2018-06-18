Найдено тело пропавшего на Волге около Сызрани рыбака
18 июня 2018 11:57
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В Сызрани родственники искали двух пропавших людей. Стало известно, что найдено тело одного из них.
Информацию об этом только что корреспонденту КТВ-Луч подтвердили родственники пропавших мужчин.
Напомним, мужчины пропали несколько дней назад. Родственники предположили, что они пропали на Волге. Их пустую лодку обнаружили на реке рыбаки. 8 июня мужчины в двенадцатом часу ночи вышли на лодке МКМ от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Однако, на том берегу Волги мужчин так и не дождались. Родственники забили тревогу через сутки и начали розыски, в том числе, и через СМИ.
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