Найдена пропавшая в Самаре 15-летняя девочка
23 июля 2018 09:24
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Как сообщалось ранее, вчера, 22 июля, в Самаре полиция и волонтеры искали 15-летнюю девушку. Она исчезла накануне, 21 июля.
К счастью, эта история закончилась благополучно. Как следует из сообщения группы «Лиза Алерт», девушку нашли, она жива и здорова. Подробности не сообщаются, пишет TLTgorod.
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