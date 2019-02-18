Начата доследственная проверка по факту смерти женщины в результате схода снега с крыши веранды дома в Самарской области
18 февраля 2019 13:49
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16 февраля 2019 года примерно в 22 часа под тяжестью снега произошло обрушение кровли веранды дома, расположенного по улице Шоссейной в селе Малая Царевщина Самарской области. Находившаяся на веранде женщина, 1976 года рождения, скончалась от полученных телесных повреждений.
По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Кроме того, продолжается проверка по факту травмирования 16 февраля 2019 года женщины и ребенка в Самарском районе города Самары во время чистки снега с крыши дома.
Также затребованы материалы из органов полиции по факту причинения телесных повреждений 16-17 февраля 2019 года двум женщинам в Железнодорожном и Октябрьском районах города Самары, в результате падения снега. По результатам всех проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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