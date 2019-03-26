Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 марта, 18:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/03:
USD 64.5
0.73
EUR 72.92
0.33
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Молодогвардейской в Самаре машина провалилась под асфальт

26 марта 2019 13:28
196
На улице Молодогвардейской в Самаре машина провалилась под асфальт.
К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 26 марта, в центре Самары произошло ЧП. На улице Молодогвардейской машина провалилась под асфальт.

— Это случилось во дворе дома № 94. «Калина» буквально нырнула под землю, — рассказали очевидцы.

Как пишет 63.RU, информация о провале поступила на пульт дежурного в 10:53.

— Наши подразделения на место ЧП не привлекались. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Самарской области.

Из-за большого количества случаев провалов асфальта в Самаре даже появились шутки о дорожных червях. Чаше всего причиной становится прорыв коммуникаций — водопровода или теплосетей. Вода подмывает грунт, и происходит провал.

Фото: Самарские происшествия (Служба спасения Самара)/vk.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 марта 2019  17:34
Центральный районный суд Калининграда назначил штраф в 30 тысяч рублей по в первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированный митинг.
В Калининграде вынесли первый приговор за вовлечение подростков в митинг
Центральный районный суд Калининграда назначил штраф в 30 тысяч рублей по в первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в... Закон
41
25 марта 2019  22:57
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое получение выплат от страховых организаций.
В Самарской области будут судить группу мошенников за махинации со страховыми выплатами по полисам ОСАГО
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое... Закон
274
25 марта 2019  20:02
Уголовные дела возбуждены по статье
В Самаре возбуждены уголовные дела в связи с получением горожанами ожогов из-за порывов теплотрасс
Уголовные дела возбуждены по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".  Закон
235
25 марта 2019  17:38
Кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты.
В Самару вновь пытались ввезти украинские санкционные конфеты
Кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты.  Закон
275
24 марта 2019  19:22
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках.
Депутат рассказал об отличиях шуток от фейков
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках.  Закон
295
24 марта 2019  18:09
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему свой адрес и телефон.
Из Франции изгоняют посла Вануату за сексуальные домогательства
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему... Закон
262
21 марта 2019  21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.
Задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.  Закон
1111
Весь список
Происшествия
26 марта 2019  13:28
На улице Молодогвардейской в Самаре машина провалилась под асфальт.
На улице Молодогвардейской в Самаре машина провалилась под асфальт
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
195
26 марта 2019  12:40
Возобновился процесс по резонансному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот»
Возобновился процесс по резонансному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот»
Допрос свидетелей продолжался три дня. Происшествия
143
26 марта 2019  10:05
Пожар по повышенному рангу тушили в Ленинском районе Самары
Пожар по повышенному рангу тушили в Ленинском районе Самары
Горел двухэтажный жилой дом на площади 100 кв. м. Происшествия
155
Весь список
Криминал
26 марта 2019  09:43
Из Самары выдворили мужчину за попытки создания экстремистской религиозной группы
Из Самары выдворили мужчину за попытки создания экстремистской религиозной группы
Он является гражданином одной из среднеазиатских республик. Криминал
131
25 марта 2019  20:29
Находясь на берегу озера Сарма, она самостоятельно родила девочку.
В Новокуйбышевске, женщина обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, пойдет под суд
Находясь на берегу озера Сарма, она самостоятельно родила девочку.  Криминал
253
25 марта 2019  12:56
В Самаре мужчина выстрелил в соседа из-за перекинутого на участок снега
В Самаре мужчина выстрелил в соседа из-за перекинутого на участок снега
Пострадавшему сделали операцию. Криминал
240
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4595
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
484
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
773
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
737
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1191
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
906
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
56
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
922
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
987
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1954
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2213
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1324
Весь список

Мероприятия
Муниципальные театры Самары приглашают: афиша к Всемирному дню театра
В Тольятти увековечили память командира отряда, уничтожившего более 1 тысячи фашистов
В Самаре открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Кузнецову
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные