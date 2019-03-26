На улице Молодогвардейской в Самаре машина провалилась под асфальт
26 марта 2019 13:28
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Во вторник, 26 марта, в центре Самары произошло ЧП. На улице Молодогвардейской машина провалилась под асфальт.
— Это случилось во дворе дома № 94. «Калина» буквально нырнула под землю, — рассказали очевидцы.
Как пишет 63.RU, информация о провале поступила на пульт дежурного в 10:53.
— Наши подразделения на место ЧП не привлекались. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Самарской области.
Из-за большого количества случаев провалов асфальта в Самаре даже появились шутки о дорожных червях. Чаше всего причиной становится прорыв коммуникаций — водопровода или теплосетей. Вода подмывает грунт, и происходит провал.
Фото: Самарские происшествия (Служба спасения Самара)/vk.com
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