На ул. Тухачевского в Самаре произошел пожар из-за короткого замыкания в электросчетчике
1 ноября 2018 09:32
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31 октября вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тухачевского
Короткое замыкание в электросчетчике с последующим горением электрокабеля 1,5 п.м.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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