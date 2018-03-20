На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль
20 марта 2018 09:12
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В ночь на 20 марта по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ставропольская, произошел пожар. Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они быстро справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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