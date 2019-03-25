На ул. Стара-Загора в Самаре водитель сбил девушку-подростка

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Вечером 24 марта водитель 1979 года рождения (водительский стаж 12 лет), управляя автомашиной «Хундай» двигался по улице Стара-Загора со стороны улицы 22 Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на девушку 2002 года рождения, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, сообщает облМВД.