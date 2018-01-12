На ул. Стара-Загора в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания

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Вечером 11 января по адресу: Самара, Промышленный р-н, ул. Стара Загора, произошел пожар. Короткое замыкание электропроводки с последующим горением щитка на S=1,5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.