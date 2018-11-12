На ул. Советской в Самаре горел торговый киоск

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В воскресенье, 11 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Советская.Горел торговый киоск на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.