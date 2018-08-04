На ул. Советской Армии в Самаре 23 человека ночью тушили пожар
4 августа 2018 10:44
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В ночь на 4 августа по адресу: Самара, Октябрьский р-н, ул. Советская Армия, произошел пожар.
Горели домашние вещи в квартире на 15 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 7 единиц техники.
Они справились с возгоранием за полчаса, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива облМЧС.
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