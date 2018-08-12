На ул. Партизанской в Самаре ночью тушили пожар на 25 кв. метрах

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В ночь на воскресенье, 12 августа по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, произошел пожар. Горели домашние вещи на 25 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Они справились с огнем примерно за 40 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.