На ул. Партизанской в Самаре нашли машину с телом мужчины
6 августа 2018 10:57
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Сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели человека. Его тело нашли в машине, припаркованной рядом с домом № 146 на улице Партизанской. Об этом пишет 63.ru со ссылкой на СУ СКР по Самарской области.
— На теле были гнилостные изменения. При первичном осмотре травм, говорящих о том, что гражданин погиб насильственной смертью, не нашли. Но окончательное заключение судмедэксперты смогут дать только после завершения экспертизы. Ее уже назначили, — рассказали следователи.
По словам местных жителей, машина стояла на парковке без движения около недели.
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