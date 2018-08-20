На ул. Ново-Вокзальной в Самаре 20 человек тушили пожар

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В воскресенье, 19 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на 6 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 5 единиц техники.Они справились с возгоранием за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.