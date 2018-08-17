На ул. Краснодонской в Самаре тушили пожар на 40 кв. метрах

81

Поздно вечером 16 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Краснодонская, произошел пожар. Горел сарай на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Они быстро ликвидировали возгорание, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.