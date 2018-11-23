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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Карбышева ночью в Самаре горел автомобиль

23 ноября 2018 10:00
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На ул. Карбышева ночью в Самаре горел автомобиль
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В ночь на 23 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский, ул. Карбышева.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

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