На ул. Георгия Димитрова в Самаре ночью горели два торговых павильона

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В ночь на 5 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова.Горели два торговых павильона на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.