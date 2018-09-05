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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Георгия Димитрова в Самаре ночью горели два торговых павильона

5 сентября 2018 09:37
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На ул. Георгия Димитрова в Самаре ночью горели два торговых павильона
Пожар тушили 10 человек.

В ночь на 5 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова.

Горели два торговых павильона на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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