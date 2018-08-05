На ул. Футболистов в Самаре произошел пожар из-за короткого замыкания в стиральной машине

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В ночь на воскресенье, 5 августа по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Футболистов, произошел пожар.Наблюдалось короткое замыкание в стиральной машине с последующим загоранием на 0,1 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.