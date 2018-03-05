На ул. Авроры в Самаре Toyota Corolla врезалась в LADA Vesta

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Днем 4 марта в Самаре произошло ДТП. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомашиной «Toyota Corolla», двигался по улице Авроры. По предварительной информации полицейских, в районе дома №181 по улице Авроры, водитель при повороте налево на улицу Дыбенко в направлении улицы Ивана Булкина не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомашиной «LADA Vesta», двигавшегося во встречном направлении.В результате ДТП пострадал пассажир автомашины «Toyota Corolla», 53-летняя женщина получила травму головы в виде ушиба. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.