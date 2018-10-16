На ул. Аэродромной в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания

115

15 октября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. АэродромнаяКороткое замыкание в электросчетчике с последующим горением электрокабеля 0,5 п.м.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.