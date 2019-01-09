На трассе в Самарской области горел строительный вагончик

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8 января поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, п. Воскресенка, трасса Самара-Волгоград, 22 км.Горел строительный вагончик на 12 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.