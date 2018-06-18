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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе Самара-Уфа столкнулись три автомобиля

18 июня 2018 09:23
На трассе Самара-Уфа столкнулись три автомобиля
Удар был такой силы, что фура перевернулась на бок.

В воскресенье, 17 июня, в Самарской области произошло ДТП. На трассе Самара — Уфа столкнулись как минимум три автомобиля. Об этом пишет 63.ru.

— Авария произошла в 13:00 возле Сергиевска. Удар был такой силы, что фура перевернулась на бок. Одну легковушку откинуло в кювет, другую — с краснодарскими номерами — смяло, как консервную банку, — рассказал очевидец.

По словам мужчины, водителя последнего автомобиля госпитализировали. Подробности происшествия выясняются.
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