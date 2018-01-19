На территории Волжского района полицейские провели профилактическую операцию

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В Самарском регионе регулярно проводится специальное оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого является стабилизация оперативной обстановки и декриминализация общества. На днях полицейские провели операцию на территории Волжского района. Ранее аналогичные мероприятия уже были проведены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Клявлино, Жигулевске, Елховском, Богатовском, Похвистневском районах и других населенных пунктах региона.В оперативно-профилактическом мероприятии были задействованы подразделения областного главка. Это сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления организации охраны общественного порядка, Управления по вопросам миграции и ГИБДД.В ходе мероприятия полицейские провели обыски домовладений, в которых проживают лица, являющиеся фигурантами ранее возбужденных уголовных дел.Оперативники уголовного розыска областного главка проверили пункт приёма лома чёрного и цветного металлов, расположенного в поселке Смышляевка. Собран проверочный материал, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также сотрудники органов внутренних дел проверили объекты торговли и общественного питания. В торговой точке, расположенной в поселке Энергетик, полицейские выявили нарушение правил продажи алкогольной продукции и изъяли из оборота находившиеся на реализации 120 литров алкоголя стоимостью более 7 200 рублей. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Аналогичное правонарушение задокументировано в магазине, расположенном в поселке Смышляевка. В отношении нарушителя закона составлен административный протокол по ч. 2 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Алкоголь объемом 40 литров стоимостью 2 600 рублей, реализуемый незаконно, изъят из оборота.Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД выявили 5 нарушений Правил дорожного движения, все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.Подобные мероприятия на территории Самарской области будут проводиться на систематической основе, сообщает облМВД.