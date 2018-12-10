На проспекте Ленина в Самаре горел автомобиль

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Как сообщает облМЧС, 8 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Октябрьский р-н, пр. Ленина.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.