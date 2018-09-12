На проспекте Кирова в Самаре ночью горел торговый павильон

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В ночь на 12 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр-т Кирова.Горел торговый павильон на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.