На проспекте Карла Маркса в Самаре автомобилист сбил маленькую девочку

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Мужчина 1955 года рождения, управляя автомашиной «KIA» (водительский стаж 42 года), двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Алма-Атинской. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2012 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте в сопровождении матери. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и после оказания медицинской помощи направлен домой, сообщает облМВД.