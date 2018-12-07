На пр. Карла Маркса в Самаре горел гараж

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6 декабря вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, пр-т Карла МарксаГорел гараж на 7 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается. сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.