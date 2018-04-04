На пожаре в Студеном овраге в Самаре нашли тело погибшего
4 апреля 2018 14:04
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В среду, 4 апреля, в Самаре в частном секторе в Студеном овраге произошел крупный пожар. Вызов на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил в 12:45.
Как пишет 63.ru, на третьей линии здесь загорелся двухэтажный кирпичный коттедж с деревянным пристроем.
По предварительной информации, площадь пожара составила 150 кв м.
К сожалению, на месте происшествия нашли погибшего.
Детали уточняются.
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