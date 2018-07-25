На месте убийства семилетней девочки в Самаре появились цветы, игрушки и свечи
25 июля 2018 09:58
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Жители Самары почтили память убитой возле педуниверситета девочки. На месте гибели 7-летнего ребенка горожане организовали стихийный мемориал. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— У стадиона педуниверситета появились цветы, портрет девочки, мягкие игрушки и траурные свечи, — рассказали очевидцы.
Напомним, что девочка исчезла вечером в пятницу, 20 июля. В последний раз девочку видели на детской площадке во дворе на улице Энтузиастов. По словам следователей, с ней был старший брат. В какой-то момент он потерял девочку из поля зрения, вернулся домой и рассказал обо всем родителям.
Всю ночь и утро ребенка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 21 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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