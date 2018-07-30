На дороге в Сызрани сбили муляж школьника
30 июля 2018 09:49
148
Один из жестяных "мальчиков" у сызранского ФОКа теперь снесен и аккуратно уложен рядом с местом ЧП, пишет КТВ-Луч.
Как сообщалось ранее, «жестяные школьники», установленные по инициативе ГИБДД на двух опасных переходах, вызвали двойственную реакцию жителей города. Одни полагали, что водителя действительно остановит вид ребенка, уже занесшего ногу над "зеброй", другие утверждали, что новые муляжи повысят аварийность, потому что водители, зная, что "мальчик-то ненастоящий", не обратят внимание на реального маленького пешехода.
По всей видимости, кто-то из жителей, раздраженных спорами, решил действовать и «выкорчевал» одного из «школьников». Это произошло у пешеходного перехода на проспекте Гагарина у ФОК «Надежда».
Тот, кто выдернул из земли муляж школьника, бросил его тут же.
Второй "школьник" пока стоит на месте: не исключено, что вандал еще вернется к нему.
Фото сайта "Маленькая Сызрань".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 июля 2018 13:00
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Закон
92
27 июля 2018 18:29
Фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции. Закон
283
27 июля 2018 01:00
Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса». Закон
318
26 июля 2018 23:52В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства 5-летней девочки
Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних... Закон
395
26 июля 2018 16:31Руководством Росгвардии назначена служебная проверка по выяснению законность происхождения недвижимости Дмитрия Сазонова
По предварительным данным, это поместье (Студёный овраг, 3-я линия) в его декларации отсутствует. Закон
435
25 июля 2018 21:48
Суд не согласился с доводами защиты, которая указала, что форму нужно рассматривать как театральный реквизит. Закон
391
25 июля 2018 20:34
В ноябре 2017 года Попов умер от причиненных ему ран. Закон
478
Происшествия
30 июля 2018 13:25
Он столкнулся с вазовской легковушкой. Происшествия
53
30 июля 2018 12:30
Вазовская легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Происшествия
76
30 июля 2018 09:49
Ранее муляжи вызвали неоднозначную реакцию населения. Происшествия
147
Криминал
30 июля 2018 12:58
Они сбывали наркотики в Октябрьске и Сызрани. Криминал
200
30 июля 2018 11:48
Пострадавший лишился 50 000 рублей. Криминал
96
30 июля 2018 10:45
Он заявил, что наркотическое средство ранил для себя. Криминал
116
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
425
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
453
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
936
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
722
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
753
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
917
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1384
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1325
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3042
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2115
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3263
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
572
Мероприятия
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу