На дороге Сызрань-Новая Рачейка в ДТП пострадал двухгодовалый малыш
12 февраля 2018 11:30
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Авария произошла в пятницу, 9 февраля, на дороге Сызрань-Новая Рачейка. Легковой автомобиль Lada Priora вылетел с дороги в кювет.
Как сообщили корреспонденту КТВ-Луч в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», всё случилось около в 18:00 на 11 километре указанной дороги. 30-летний водитель легковушки двигался в сторону села Новая Рачейка. Не выбрав безопасную скорость, мужчина не справился с управлением, в результате чего вылетел в левый по ходу движения кювет.
Вызывать инспекторов ДПС мужчина не стал и поехал домой. Однако позже состояние его двухгодовалого сына, который в момент ДТП находился в машине, ухудшилось.
В ЦГБ Сызрани у малыша диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. От тяжелых травм ребёнка спасло то, что он находился в автокресле.
В результате аварии мужчина был привлечен к ответственности за оставление места ДТП.
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