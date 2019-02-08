На автодороге «Самара-Ульяновск» в ДТП пострадали трое

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ДТП произошло 7 февраля на 77 км. 800 метров автодороги «Самара-Ульяновск» в Красноярском районе.Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спектра», двигаясь в условиях снегопада в направлении Ульяновска, допустил столкновение с автомобилем «Хундай Акцент», под управлением мужчины 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении в сторону Самары.В результате ДТП пострадали: оба водителя, один из них госпитализирован; пассажир автомобиля «Хундай Акцент», он будет лечиться амбулаторно, сообщает облМВД.