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На автодороге "Самара-Бугуруслан" в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина

25 февраля 2018 12:21
296
На автодороге
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Дорожно-транспортное происшествие задокументировано 23 февраля 2018 года в 18.30 на 69 км автодороги "Самара-Бугуруслан".

По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Самары выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Фрейтлайнер в составе полуприцепа "Черадо", двигавшегося во встречном направлении под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ 2114 скончался на месте происшествия до приезда медиков, его пассажир - женщина 1983 года рождения доставлена в лечебное заведение с травмой головы.

В настоящее время устанавливается другие обстоятельства ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.
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