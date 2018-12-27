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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Зелененьком в Самаре заблудились рыбаки

27 декабря 2018 13:49
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На Зелененьком в Самаре заблудились рыбаки Спасатели помогли им добраться до берега.
Спасатели помогли им добраться до берега.

Вечером 26 декабря оперативному дежурному поступило сообщение, что на острове Зелененький Красноглинского района находятся двое мужчин. Из-за метели они потеряли ориентиры и не смогли вернуться на берег самостоятельно. На помощь отправились спасатели ПСП Красная Глинка.

Как выяснилось, рыбаки находятся в Пантелеевском затоне, напротив Коптева оврага. Спасатели на аэросанях выдвинулись к пострадавшим, но сильная метель, высокий уровень снега под которым образовалась вода, тёмное время суток препятствовали спасателям добраться до пострадавших.

Спасатели приняли решение начать работу в другом направлении. Дежурная смена спасателей в специальных гидрокостюмах начали передвижение к острову через протоку пешком. На поверхности льда из-за течения образовались промоины, что представляло для жизни спасателей опасность в тёмное время суток.

Спасатели обнаружили мужчин через час и по своим следам повели обратно на берег. Спасательная операция длилась на протяжении 4-х часов. В 21:50 рыбаков доставили на берег, провели воспитательную беседу о безопасности жизнедеятельности и отправили домой, сообщает ПСС по Самарской области.

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