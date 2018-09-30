На Заводском шоссе в Самаре тушили пожар на 25 кв. метрах
30 сентября 2018 11:36
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29 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Заводское шоссе
Горела частная баня на 25 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они за полчаса справились с возгоранием, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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