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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Заводском шоссе в Самаре сгорел торговый павильон

19 марта 2018 10:18
108
На Заводском шоссе в Самаре сгорел торговый павильон
Пожар распространился на 20 кв. метров.

В воскресенье, 18 марта по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Заводское ш., произошел пожар. Горел торговый павильон на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМВД.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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