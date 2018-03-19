На Заводском шоссе в Самаре сгорел торговый павильон
19 марта 2018 10:18
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В воскресенье, 18 марта по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Заводское ш., произошел пожар. Горел торговый павильон на 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМВД.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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