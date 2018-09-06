На Волжском проспекте в Самаре автомобилист сбил девочку

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Накануне, 5 сентября 32-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» двигался по Волжскому проспекту в сторону Студенческого переулка. Мужчина допустил наезд на девочку 2007 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и после оказания медицинской помощи направлена домой, сообщает облМВД.