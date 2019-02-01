На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
1 февраля 2019 10:21
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Посетители парка аттракционов на Тайване полчаса провисели в вертикальном положении из-за сбоя в работе американской горки Gravity Max. Об этом сообщает The Sun.
Около 20 посетителей парка аттракционов Lihpao Discovery Land решили прокатиться на одной из самых страшных горок мира, демонстрирующей падение на 90 градусов. В итоге им пришлось висеть вниз головой, пока администрация парка не справилась с неполадками.
После их устранения аттракцион заработал в штатном режиме.
Отмечается, что данная горка — единственная наклонная горка в мире, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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