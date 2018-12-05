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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Стара-Загоре в Самаре 14 человек тушили пожар

5 декабря 2018 10:00
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На Стара-Загоре в Самаре 14 человек тушили пожар
Горела баня.

Вечером 3 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Стара-Загора.

Горела частная баня на 18 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.

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