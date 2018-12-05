На Стара-Загоре в Самаре 14 человек тушили пожар

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Вечером 3 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Стара-Загора.Горела частная баня на 18 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.