На Ракитовском шоссе в Самаре горел утеплитель стены в автосервисе

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28 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе.Горел утеплитель стены в автосервисе на 1 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.