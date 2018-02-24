На Пензенской в Самаре водитель автобуса снес столб световой опоры
24 февраля 2018 11:48
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23 февраля, утром, примерно в 10:30 в Самаре на улице Пензенской произошло необычное ДТП. По информации ГИБДД водитель автобуса Hyundai County Kuzbass ехал по улице Пензенской в сторону Владимирской и по неизвестной причине врезался в бетонный столб. Удар был сильным, и опора упала на проезжую часть, зацепив и повредив при этом провода трамвайной линии.
Некоторое время место ДТП не могли объехать ни автомобили, ни троллейбусы. На данный момент все последствия аварии уже устранены. Пострадавших нет, пишет ПроГородСамара.
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