На Обводном шоссе в Самарской области столкнулись два грузовика, водители погибли
16 июля 2018 13:10
148
Авария со смертельным исходом произошла днем в воскресенье, 15 июля, на Обводном шоссе в Красноярском районе. Два грузовика столкнулись в лоб, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.
В результате ДТП машины загорелись. Водители грузовиков погибли.
Устанавливают причины трагедии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 июля 2018 13:11
iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI. Закон
424
13 июля 2018 23:00
Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей суд назначил еще одному фигуранту этого дела. Закон
724
13 июля 2018 22:12
Применение которых позволит минимизировать ошибки при привлечении врачей к ответственности. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел. Закон
523
12 июля 2018 16:34
Закон
350
12 июля 2018 16:31
Закон
331
12 июля 2018 14:08
Выделенных государством на покупку микрофонов для выступления. Закон
289
12 июля 2018 11:21
Общая сумма задолженности мужчины составила свыше 29 тысяч рублей. Закон
216
Происшествия
16 июля 2018 13:18
Новое руководство инициировало ряд проверок. Происшествия
161
16 июля 2018 13:10
Грузовики после столкновения загорелись. Происшествия
145
16 июля 2018 12:45
Пострадавшая попала в больницу с ожогами. Происшествия
143
Криминал
13 июля 2018 14:00
Во время словесной ссоры подсудимый упрекнул жену в том, что она накануне готовила пищу, поставила на плиту кастрюлю и забыла о ней. Криминал
271
13 июля 2018 11:24
С него взята подписка о невыезде. Криминал
213
13 июля 2018 11:12
Он обвиняется по трем статьям УК РФ, ему угрожает от 7 до 12 лет колонии и крупный штраф. Криминал
237
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
328
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
395
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
576
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2109
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2554
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1066
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1001
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
973
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2687
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1746
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2915
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
290
Мероприятия