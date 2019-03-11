На Новокуйбышевском НПЗ тушили пожар, есть пострадавший

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В 17:07 10 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. Осипенко.По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений по рангу пожара Номер 2 было установлено, что в результате разгерметизации (прогара змеевика) в объеме печи, произошло возгорание продукта внутри корпуса печи.Пострадал один человек, доставлен в Новокуйбышевскую ЦРБ.В 19 час. 57 мин.(мст) объявлена ликвидация.Сил и средств на месте вызова достаточно.Личного состава – 106 человек, 30 единиц техники, от МЧС России – 24 человека, 9 единиц техники, сообщает облМЧС.