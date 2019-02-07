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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Ново-Вокзальной в Самаре водитель сбил девушку

7 февраля 2019 11:44
157
На ново-Вокзальной в Самаре водитель сбил девушку Она переходила дорогу по
Она переходила дорогу по "зебре".

ДТП с пешеходом произошло в Промышленном районе Самары утром 6 февраля. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по ул. Ново-Вокзальная со стороны Московского шоссе в направлении ул. Фадеева, допустил наезд на девушку 1992 года рождения, которая переходила проезжую часть ул. Ново-Вокзальная по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход пострадала, бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована.

pixabay.com
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