На Ново-Вокзальной в Самаре водитель сбил девушку

157

ДТП с пешеходом произошло в Промышленном районе Самары утром 6 февраля. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по ул. Ново-Вокзальная со стороны Московского шоссе в направлении ул. Фадеева, допустил наезд на девушку 1992 года рождения, которая переходила проезжую часть ул. Ново-Вокзальная по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход пострадала, бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована.pixabay.com