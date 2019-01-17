На Московском шоссе в Самаре горела комната консьержки в подъезде

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16 января поздно вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе.Горела комната консьержки в подъезде многоквартирного дома на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.