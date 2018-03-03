На Московском шоссе в Самаре горел автомобиль

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Днем 2 марта по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Московское шоссе, произошел пожар. Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМВД.