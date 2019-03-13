На Куйбышевской магистрали обеспокоены ростом ДТП на железнодорожных переездах с начала года

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Железнодорожники Куйбышевской магистрали обеспокоены сложившейся ситуацией с безопасностью движения на железнодорожных переездах. С начала текущего года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги произошло 9 ДТП (за аналогичный период прошлого года – два случая).Виновниками во всех случаях ДТП стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.Так, 7 марта в 11:10 (мск) в районе станции Грабово водитель трактора выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По результатам ДТП водитель трактора привлечен к административной ответственности, компания-собственник спецтехники выплатит ОАО «РЖД» весь причиненный ущерб в размере стоимости ремонта локомотива.Куйбышевская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.